المعارضة: أردوغان المسؤول الأول عن تردي الأوضاع في تركيا

شن علي باباجان، رئيس حزب الديمقراطية والتقدم المعارض نائب رئيس الوزراء الأسبق هجومًا على نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، وحكومة حزب العدالة والتنمية، التي يتزعمها في تصريحات أدلى بها خلال فعاليات أول مؤتمر لحزبه بولاية هكاري، جنوب شرقي البلاد، أمس الإثنين.

ووفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة “سوزجو” التركية المعارضة، قال باباجان “ليس هناك أي استقرار في أي مجال بتركيا في ظل وجود نظام أردوغان”.

وتابع نائب رئيس الوزراء الأسبق متسائلا “هل هناك أي شيء مستقر في هذه الدولة؟”، مشددًا على أن “البطالة والفساد وتكلفة المعيشة وغيرها من المشاكل هي ما تسيطر على المشهد التركي”.

واستطرد وزير الاقتصاد الأسبق قائلا “هناك بصمة لشخص واحد على كل ما يحدث، وتشهده البلاد من أوضاع متردية، وهو السيد أردوغان، فهو المسؤول عن هذا المشهد برمته”.

وزاد قائلا “إذا كان النظام الحالي يريد حل مشاكل الدولة أو كانت لديه رغبة في فعل شيء جيد لها، فعليهم الاعتذار إلى الأمة التركية؛ فإذا أدركوا أخطاءهم، فعليهم أن يخبروا الأمة بها، حتى تتنفس هذه الدولة الصعداء قليلًا”.

وأوضح أن الرئيس أردوغان “لا يمنح الشعب في تركيا الثقة، ونحن من يدفع ثمن إصراره وتمسكه بالأخطاء التي يفعلها”.

بدوره قال أحمد داود أوغلو، رئيس حزب المستقبل، رئيس الوزراء التركي الأسبق، إن إقالة محافظ البنك المركزي السابق، ناجي أغبال، كلفت البلاد خسائر تقدر بـ525 مليار ليرة.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها داود أوغلو، أمس الإثنين، ونقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة “سوزجو” التركية المعارضة، وتابعتها “العين الإخبارية”.

وقال داود أوغلو “هناك زيادة كبيرة في الدين العام بعد تغيير محافظ البنك المركزي”، مضيفًا “لقد صنع النظام الرئاسي ثالث أكبر أزمة اقتصادية له في شهره الثالث والثلاثين”.

ولطالما ضغط أردوغان على محافظي البنوك المركزية لتخفيض أسعار الفائدة، الأمر الذي قاد اقتصاد البلاد إلى تضخم مهول على مدى السنوات الثلاث الماضية.