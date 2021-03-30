إيران ترفض وقف تخصيب اليورانيوم قبل رفع عقوبات أمريكا

نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن مسؤول لم يذكر اسمه اليوم الثلاثاء، رداً على تقرير إعلامي أمريكي عن تقديم إيران اقتراحاً جديداً لبدء المحادثات أن إيران لن توقف تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 20 % قبل أن ترفع الولايات المتحدة جميع العقوبات.

وتسعى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إشراك إيران في محادثات لاستئناف الجانبين الامتثال للاتفاق الذي رفعت بموجبه العقوبات الاقتصادية عن طهران مقابل قيود على برنامجها النووي لجعل تطوير سلاح نووي أكثر صعوبة.

ونقلت قناة برس.تي.في التلفزيونية على موقعها على الإنترنت عن مسؤول إيراني كبير، أن طهران لن توقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 % إلا إذا رفعت الولايات المتحدة جميع عقوباتها على إيران أولا.

وأضاف : ستخفض طهران بشكل أكبر التزاماتها بموجب الاتفاق النووي إذا لم ترفع الولايات المتحدة جميع العقوبات مضيفاً أن الوقت ينفد بسرعة.