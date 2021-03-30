65.7 الف مستفيداً من خدمات عيادات “تطمّن” في الباحة

قدمت عيادات “تطمّن ” في الباحة خدماتها لـ 65735 مستفيداً منذ بدء العمل فيها وحتى الآن .

وأوضحت صحة الباحة أن خدمات عيادة “تطمّن” تُقدم من خلال 7 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية .

يذكر أن عيادات “تطمّن” مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة .