لشهري يناير وفبراير لعام 2021… صحة حفر الباطن تجري 1587 عملية جراحية 

أجرت صحة حفر الباطن ممثلة بمستشفياتها عدد من العمليات الكبرى والصغرى وجراحة اليوم الواحد والتي بلغت 1,587 عملية جراحية لشهري يناير وفبراير لعام 2021م.

وأوضحت أن عدد العمليات التي أجريت في مستشفى الولادة والأطفال بلغت 713 عملية فيما بلغت عدد العمليات في مستشفى الملك خالد العام 513 عملية وبلغت عدد العمليات في مستشفى حفر الباطن المركزي 361 عملية جراحية.

من جهة اخرى قامت مديرية الشؤون الصحية بحفر الباطن ممثلة بإدارة التأهيل الطبي والرعاية المديدة ركن توعوي تزامنًا مع اليوم العالمي لمتلازمة داون بأحد الأسواق التجارية تضمنت الفعالية تصحيح المفاهيم المنتشرة عن هذه الفئه والتعريف بحقوقهم العامة والخاصة.

بالإضافة إلى تحسين حياة المصابين بمتلازمة داون، من خلال إجراء الفحوص الطبية المنتظمة لمراقبة النمو العقلي والبدني، وتوفير التدخل في الوقت المناسب سواء كان ذلك في مجال العلاج الطبيعي أو تقديم المشورة أو التعليم الخاص وتوضيح الخدمات المقدمة لهم بمراكز التأهيل الطبي بصحة حفر الباطن.