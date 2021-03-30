“أبل” تسد ثغرة أمنية خطيرة

أعلنت شركة أبل، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق التحديث الجديد رقم 14.4.2 لسد ثغرة أمنية خطيرة في نظام التشغيل “آي أو إس”.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الثغرة الأمنية تكمن في ويب كيت محرك المتصفح، مما يسمح للقراصنة بالتجسس على البيانات الشخصية للمستخدم عبر محتويات ويب مزيفة.

وأشارت أبل إلى أنه تم استغلال الثغرة الأمنية بالفعل؛ مشددة على ضرورة تثبيت التحديث الجديد على وجه السرعة.

وقد تم سد هذه الثغرة الأمنية في بعض الأجهزة القديمة أيضا، وهنا يحمل التحديث رقم 12.5.2.

وفي حال عدم تفعيل خاصية التحديث الأوتوماتيكي للبرمجيات، فيمكن للمستخدم تنزيل التحديث الجديد عبر البنود “عام/تحديث البرمجيات”.

وكانت شركة أبل (عملاق صناعة التكنولوجيا الأمريكية) قد أعلنت في 27 مارس/آذار الماضي، عن طرح تحديث عاجل لهواتف آيفون وأجهزة آيباد، من أجل إصلاح عيب برز في محرك المتصفح الرئيسي “سفاري” ومتصفحات أخرى.

وقالت مواقع تقنية متخصصة إن الشركة الأمريكية العملاقة على علم بوجود ثغرة جرى استغلالها من طرف البعض لاختراق هواتف آيفون وأجهزة آيباد،لكن لم تتوفر الكثير من التفاصيل حول حجم الاختراق ونطاقه.

وقالت إن التحديث الذي أرسل إلى المستخدمين في أنظمة iOS 14.4.2 و iPadOS 14.4.2 سيؤدي إلى إصلاح المشكلة الأمنية.

ويطلق على هذه المشكلة الأمنية Zero-day، لكون مكتشف الثغرة لا يترك أي يوم يمر دون أن يستغله في هجمات، لكونه في سباق مع الزمن، فإذا اكتشفت الثغرة، سدت الأبواب أمام الاختراق.

ويعتمد هذا النوع من الهجمات الإلكترونية على ثغرات أمنية في التطبيقات لا تكون معلومة لدى مطوريها.

وبوسع أي شخص إجراء التحديث، عن طريق الانتقال إلى الإعدادات واختيار فئة عام والنقر على خيار Software Update.