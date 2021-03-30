لتحسين العلاقات.. تركيا تعاود الاتصالات مع إسرائيل “مستعدون لتبادل السفراء”

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، رسالة من تركيا لإسرائيل تبدي فيها استعدادها لتبادل السفراء بين البلدين.

ووفقاً لصحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، التي نقلت عن مسؤول تركي لم تذكر هويته، فإن تركيا أبدت استعدادها لتعيين سفير في تل أبيب، إذا تعهدت إسرائيل هي الأخرى بإرسال سفير إلى أنقرة.

وأكدت الصحيفة العبرية، أن هذا التوجه التركي يأتي في إطار تغيير سياساتها تجاه دول الشرق الأوسط بشكل عام، وإسرائيل بشكل خاص، حسب ما نقل موقع “القدس” الفلسطيني اليوم الثلاثاء.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ديسمبر (كانون الأول) الماضي أن بلاده معنية بتحسين علاقاتها مع إسرائيل، لافتًا إلى أن العلاقات الاستخباراتية بين الجانبين مستمرة، كما نقلت عنه صحف تركية حينها.

وتحدثت تقارير أجنبية في الأسابيع القليلة الماضية عن تحركات لرئيس جهاز المخابرات التركي هاكان فيدان، لتحسين العلاقات بين الجانبين، ولقاءات سرية مع مسؤولين كبار من تل أبيب، وفق الصحيفة العبرية.

ولفتت الصحيفة إلى أن أهم العقبات التي تعترض عودة العلاقات بين البلدين، دعم تركيا لحركة حماس، و لكنها أشارت إلى أنها ليست مهمة مستحيلة، حيث يمكن لتركيا اتخاذ الخطوات اللازمة لتلبية مطالب إسرائيل في هذا الشأن.