“التأمينات الاجتماعية” تحدد مهلة لأصحاب العمل لاستكمال بيانات أجر العامل غير السعودي

دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أصحاب العمل لاستكمال بيانات الأجر الخاضع للاشتراك للعامل غير السعودي الذي لم يتم استكمال بيانات أجره خلال مهلة التسجيل النظامية قبل أن تقوم المؤسسة بتحديد الأجر الخاضع للاشتراك واعتماده.

وقالت “أنه نظراً لعدم استكمال أصحاب العمل بيانات الأجر للعامل غير السعودي في بعض المنشآت فقد تم منح أصحاب العمل مهلة لاستكمال بيانات أجر العاملين غير السعوديين الذين يعملون لديهم، ولم يتم استكمال بياناتهم وفق مهلة التسجيل النظامية.

وأشارت إلى أنه في حال لم يتم استكمال بيانات الأجر وفق المهلة المحددة فستقوم المؤسسة بتحديد واعتماد الأجر الخاضع للاشتراك وفق أحكام قرار مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 1/5/2021م، لافتةً إلى أن تحديث بيانات الأجر تشمل من هم على رأس العمل أو من انتهت علاقتهم التعاقدية.

وعن الخطوات التي يمكن لصاحب العمل من خلالها إكمال بيانات العامل غير السعودي، بينت أنه يكون ذلك عبر الدخول إلى حساب المنشأة من خلال موقع التأمينات الإلكتروني www.gosi.gov.sa واختيار رابط اكمال بيانات مشترك غير سعودي مسجل آليا وتحديد المشترك ومن ثم إكمال بياناته، والتي تتضمن تحديد الأجر، والمسمى الوظيفي، ومعلومات التواصل.

وفي ذات السياق، أكدت “التأمينات الاجتماعية” على أصحاب العمل الالتزام بأحكام النظام وتسجيل كافة العاملين لديهم وفق أجورهم الصحيحة، منوهة إلى أن تسجيل العامل بأجر غير صحيح يعد مخالفة يترتب عليها فرض غرامة مالية.