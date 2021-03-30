معلمة تواصل أداء رسالتها التعليمية رغم ظروف رضيعتها الصحية

رغم الظروف الصحية لابنتها ذات السبعة أشهر، وملازمتها السرير الأبيض بمستشفى الأطفال بالطائف، إلا أن المعلمة هدى الثبيتي حرصت على أداء رسالتها، ومواصلة شرح دروس مادة العلوم لطالباتها بالصف السادس، وإنهاء المنهج الدراسي دون توقف.

وقال المعلمة هدى، إحدى منسوبات الابتدائية الرابعة بالطائف، إن قائدة المدرسة وزميلاتها المعلمات تجاوبن مع ظرفها الراهن وبادرن بالتعاون معها وتقدير الوضع الصحي لابنتها ومرافقتها لها بالمستشفى؛ إلا أنها آثرت أن تتولى متابعة تدريس مادتها بنفسها, والاطمئنان على بناتها الطالبات.

من جانبه، ثمن مدير عام التعليم بمحافظة الطائف طلال اللهيبي ما قدمته المعلمة من عمل إنساني، يحمل في طياته معان جليلة من تحمل الأمانة واستشعار المسؤولية والتواصل الإيجابي مع الطالبات، مقدمًا للمعلمة وأسرتها الكريمة الشكر والتقدير، والدعاء الصادق للطفلة، سائلاً المولى الشفاء العاجل لها.

من جانبها؛ أشادت المساعدة للشؤون التعليمية بنات مها الزايدي بعمل المعلمة وجهودها المبذولة، وتواصلها الفاعل مع طالباتها عن بعد.

وقال “الزايدي” إنه “رغم الوضع الصحي لابنة المعلمة؛ إلا أن ذلك لم يثنها عن استشعار المسؤولية، وأداء الأمانة، والحرص على متابعة طالباتها عن بعد، مقدمة الشكر والتقدير لها وصادق الدعوات لابنتها”.