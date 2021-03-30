وزير الصحة يتوج “دافيتا السعودية” بجائزة إحسان

عيادة الخبر للغسيل الكلوي تسجل أعلى معدلات رضى بين المرضى

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن حصول مركز الغسيل الكلوي التابع ل”دافيتا السعودية” على جائزة إحسان للتميز في تجربة المريض، وجاء ذلك بعد تسجيل المركز لأعلى معدلات رضى بين مرضى الفشل الكلوي في مراحله الأخيرة في جميع مناطق المملكة.

وصرح مدير الأعمال والخدمات المساندة د.عبدالله بن يوسف كشغري قائلًا ” نحن في دافيتا السعودية فخورون بهذا الإنجاز الذي تحقق، حيث تمثل جائزة إحسان إحدى أرفع الجوائز التي تقدمها وزارة الصحة للجهات المعنية بتقديم الخدمات الصحية للمرضى في المملكة العربية السعودية”.

وتابع: يمثل حصولنا على الجائزة برهانا على مدى قدرة فريق دافيتا على تقديم خدمات الغسيل الكلوي لمرضى الفشل الكلوي في مراحله النهائية وفق أعلى المعايير العالمية وبما يتواءم مع تطلعات وزارة الصحة السعودية”.

وأضاف قائلًا” بهذه المناسبة أتوجه بالشكر لجميع طاقم دافيتا الإداري والإكلينيكي، ابتداءَا بالأطباء ومرورا بالفريق التمريضي والغذائي والدوائي وانتهاء بالطاقم الإداري، على مابذلوه من جهود لتجسيد القيم التي نؤمن بها في دافيتا”.

وأردف قائلًا” كما أود شكر المرضى الذين أولوا ثقتهم لطاقم دافيتا واتبعوا التعليمات الطبية وقدموا لنا الكثير من الدعم المعنوي وكانوا المحفز الحقيقي لنا لنكون على قدر تطلعاتهم”

يذكر أن شركة دافيتا هيلث كير العالمية، هي إحدى شركات الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية والتي تقدم خدماتها الوقائية والعلاجية منذ عام 2014 م لأكثر من 2300 مريض كلى سعودي ضمن أكثر من 20 مركز لغسيل الكلى في المناطق الحضرية والنائية في المملكة العربية السعودية.