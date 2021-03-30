الكويت تسلم العراق رفات جندي فقد خلال غزو صدام

تسلّمت وزارة الخارجية العراقية اليوم الثلاثاء رفات جندي عراقي فقد خلال غزو نظام صدام حسين للكويت عام 1990.

وأضافت في بيان صحفي، أن وكيل الوزارة للشؤون القانونية والعلاقات متعددة الأطراف قحطان الجنابي وقع محضر تسلم رفات جندي عراقي كان قد عثر عليه في جزيرة بوبيان.

وأوضحت في بيانها أن المحضر وقعه من الجانب الكويتي، رئيس لجنة شؤون الأسرى والمفقودين، ربيع العدساني، وبحضور السفير العراقي وعدد من موظفي السفارة.

وقد جرت مراسم تسلم الرفات في مطار الكويت الدولي، وبإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث ستنقل الرفات بطائرة عسكرية إلى العراق.

يذكر أنه لدى الكويت الكثير من المفقودين في العراق خلال غزو عام 1990، وبين حين وآخر تعمل الحكومة العراقية على تسليم الرفات إلى الكويت.