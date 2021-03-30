صندوق النقد الدولي يزف بشرى عن الاقتصاد العالمي

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إن الاقتصاد العالمي يشهد تحسنا، بفضل خطط التحفيز وحملات التلقيح.

وحذرت غورغييفا ، اليوم الثلاثاء، من مخاطر حصول انتعاش غير متكافئ بين الدول.

وأضافت في كلمة ألقتها قبل اجتماعات الربيع أننا نتوقع تسارعا جديدا، لكنها لم تكشف عن توقعات العام 2021 لصندوق النقد الدولي التي ستصدر في السادس من أبريل المقبل.

كما شددت في حديثها أن عدم اليقين مرتفع للغاية، مشيرة إلى وجود انتعاش متفاوت السرعة تشكل فيه الولايات المتحدة والصين محرك النمو العالمي، فيما تتخلف عنه الدول النامية ما يشكل عالميا خطرا على مستقبل الاقتصاد.