13 شركة عالمية تعتزم نقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض

تعتزم 13 شركة عملاقة نقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض، بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

وذكرت الوكالة أنها توصلت مع هذه الشركات العالمية، لأجل معرفة الأسباب المتعلقة بتأسيسها لمكاتب في المملكة، حيث جاءت الأسماء والتفاصيل كالآتي:

1-بكتل:

قالت شركة التشييد الأميركية بكتل :” إنها اتخذت من الرياض مقرها الإقليمي ليغطي الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي وهي السعودية والإمارات وعمان وقطر والبحرين والكويت”.

2- سي.إس.جي

أعلنت شركة التكنولوجيا الأميركية إنها ستنقل مكتبها الإقليمي من دبي إلى الرياض لكنها لن تغلق مكتب دبي.

3- روبرت بوش

ذكرت روبرت بوش الألمانية لقطع غيار السيارات أنها وقعت مذكرة تفاهم لبحث أعمال محتملة في السعودية، منوهة أن للشركة مكتبا في المملكة وتواجدا في أماكن أخرى بالمنطقة.

4- أويو

أكدت شركة أويو الهندية الناشئة للفنادق أنها ستقيم مقرها الإقليمي في مركز الملك عبد الله المالي وهو منطقة اقتصادية خاصة بالرياض.

5- فرانكلين تمبلتون

قالت شركة الاستثمار فرانكلين تمبلتون إنها ستراقب القواعد التنظيمية لتقييم النهج الذي ستتبعه لكنها تظل ملتزمة بالأعمال في الشرق الأوسط.

6- ديلويت

ذكرت متحدثة باسم الشركة التي تعمل في الرياض منذ عام 1950 ،يشرفنا أن نكون شريكا استراتيجيا للمدينة في رحلتها لتحقيق طموحها بموجب رؤية 2030″.

7- بي.دبليو.سي

نقلت الشركة عبر بيان من مديرها في السعودية رياض النجار قوله :” إن الشركة تدعم التحول الذي تستهدفه المملكة من مقر الشركة الاستشاري الإقليمي في الرياض”.

8- بوينغ

أكد أحمد جزار رئيس بوينغ السعودية أنه يوجد لدينا أكثر من 2200 موظف في كيانات وشركات مشتركة عدة في المملكة.

9- شيفرون

قالت شركة الطاقة الأميركية إن شيفرون السعودية لديها خطط لتأسيس مقر جديد في مدينة الخفجي بشرق المملكة.

10- غوغل

أكد مصدر مطلع بأن شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة تبحث إقامة مكتب في السعودية لتوسيع خدماتها السحابية.

11- ستاندرد تشارترد

ذكر البنك المدرج في بورصة لندن أنه يعمل في السعودية منذ عام 2010 عبر عملياته في أسواق رأس المال كما حصل على رخصة مصرفية كاملة في 2019.

وأضاف البنك أن مديره التنفيذي لشؤون الشرق الأوسط مقره في الرياض بما “يمكننا من الحصول على المزيد من الفرص المثيرة للاهتمام في المملكة.

12- فورد

قالت متحدثة باسم شركة تصنيع السيارات الأميركية إنها أسست مكتبا لها في الرياض قبل عقد ولها شريكان للتوزيع هناك منذ فترة طويلة.

وأضافت أننا سنواصل متابعة الإعلانات التي تنشرها الحكومة السعودية ليكون لدينا فهم أفضل للقواعد الجديدة.

13- جرينبرير

تقوم شركة السكك الحديدية الأميركية بإنشاء مقر في الرياض لدخول السوق السعودية، بحسب ما ذكرته صحيفة عرب نيوز.