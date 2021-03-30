التعليم تعلن عن ترقيات غير مسبوقة لـ 12 ألف موظف وموظفة

أُعلنت وزارة التعليم عن ترقية أكثر من 12 ألف موظف وموظفة في عملية ترقيات غير مسبوقة.

ويأتي ذلك بناء على اهتمام الوزارة بمنسوبيها من شاغلي الوظائف الإدارية، ولما تمثله الترقية من أهمية وأثر في تطوير الكوادر البشرية.

ودعت جميع منسوبيها ممن تنطبق عليهم ضوابط وشروط الترقية إلى تحديث بياناتهم الوظيفية في نظام (فارس)، ومنصة (بياناتي الوظيفية) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأوضحت أن ذلك لمن يشغلون المرتبة الثالثة عشرة فما دون، حيث سيتم فتح بطاقة الترقية على نظام (فارس) اعتباراً من تاريخ 25 /8/ 1442هـ وحتى تاريخ 1442/10/15هـ.

كما دعت الوزارة أيضا إدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة إلى حث ومُتابعة منسوبيها من شاغلي الوظائف الإدارية لتحديث بياناتهم عبر منصة (بياناتي الوظيفية) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ونوهت أيضا إلى إضافة المؤهلات والدورات التدريبية مكتملة البيانات، وتاريخ الحصول عليها في (صلاحية بياناتي) بالخدمة الذاتية لنظام فارس، إضافة إلى التأكد من وجود تقويم الأداء الوظيفي في النظام؛ ليتمكن الموظف والموظفة من الدخول على بطاقة الترقية وإتمام عملية التقديم.