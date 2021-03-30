إيران تعلن تمردها على المجتمع الدولي: لن نوقف أي نشاط نووي

قال مسؤول إيراني إن بلاده لن توقف أي نشاط نووي قبل رفع كافة العقوبات الأميركية.

ونقلت قناة برس الإيرانية عن المسؤول الإيراني قوله: ” تخصيب اليورانيوم بنسة عشرين بالمائة يتم ضمن المادة 36 في الاتفاق النووي، وسيتوقف فقط في حال رفع كافة العقوبات الأميركية”.

وأضاف أن الإدارة الأميركية تخسر الوقت وبسرعة، وفي حال لم تلغي العقوبات بشكل عاجل، فإنها ستشهد الإجراءات الإيرانية المقبلة في تقليص المزيد من الالتزامات، بحسب قوله.

ياتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أن الإدارة الأميركية تخطط لطرح اقتراح جديد على طهران هذا الأسبوع، لتشجيعها على التفاوض حول الاتفاق النووي.

ونقلت صحيفة بوليتيكو أن الاقتراح يطالب إيران بوقف بعض أنشطتها النووية، مثل العمل على أجهزة طرد مركزي متطورة وتخصيب اليورانيوم حتى 20٪ ، مقابل التخفيف من بعض العقوبات الاقتصادية عليها.