الأخضر يواصل صدارته بخماسية في شباك المنتخب الفلسطيني #السعوديه_فلسطين

تمكن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم،اليوم، من تحقيق انتصار عريض على ضيفه الفلسطيني ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

و استطاع الصقور الخضر من إنهاء الشوط الأول بتقدم بهدفين دون مقابل حملت توقيع ياسر الشهراني وفهد المولد؛ فيما أضاف صالح الشهري ثنائية خلال مجريات الشوط الثاني، واختتم قائد الأخضر سالم الدوسري الحفلة التهديفية بإحرازه للهدف الخامس من نقطةالجزاء.

وعزز الانتصار العريض صدارة الأخضر الذي تمكن من الوصول الى النقطة الحادية عشرة متقدما على وصيفه الأوزبكي بفارق نقطتين.