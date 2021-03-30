الأردن يدين محاولة ميليشيات الحوثي استهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة

أدانت الأردن اليوم محاولة ميليشيات الحوثي الإرهابية استهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، من خلال إطلاق طائرتين مفخختين، اعترضتهما قوات التحالف بنجاح.

وشدد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، على موقف الأردن الدائم والثابت بإدانة استمرار هذه الأفعال الإرهابية الجبانة، الأمر الذي يشكل تحدياً سافراً لكل الجهود والمبادرات الدولية المستهدفة حل النزاع وفق المرجعيات المعتمدة؛ لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

وجدد وزير الخارجية الأردني وقوف بلاده إلى جانب المملكة في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها، مؤكداً على موقف بلاده الراسخ في رفض كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب.