السودان: ترتيبات لإفراغ العاصمة والمدن الرئيسة من الوجود المسلح

عقدت اللجنة الفنية لمجلس الامن والدفاع اجتماعها اليوم بمكتب السيد النائب الاول لرئيس مجلس السياده الانتقالي.

واستعرضت مظاهر واشكال الانفلات الامني السائد في العاصمة والولايات وبحثت وتقصت عن اسباب هذا الخلل واستعرضت الموقف الجنائي للجرائم التي حدثت وبعد التداول العميق اصدرت اللجنة قررات من ضمنها الاسراع في تنفيذ بند الترتيبات الامنية المتعلقة باتفاق جوبا للسلام وتنفيذها كما وردت بنصوص الاتفاق.

وقال فريق اول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان ورئيس اللجنة الفنية لمجلس الامن والدفاع أن علي لجان الامن بالولايات حسم التفلتات الخارجة عن القانون وذلك بالتنسيق بين جميع الاجهزة للتصدي بحسم وفقا للقانون وافراغ العاصمة والمدن الرئيسة من مظاهر الوجود المسلح.

وايقاف التجنيد والاستيعاب السياسي الذي تقوم به حركات الكفاح المسلح بمدن السودان المختلفة الي حين اكتمال تنفيذ بند الترتيبات الامنية.

والعمل علي استتباب الامن واجب جميع الاجهزة الامنية المختصة ويجب ان تعمل علي ذلك.

٦. تهيب اللجنة بجميع الاطراف التعاون في سبيل الحفاظ علي الامن والاستقرار ومنع وقوع الجرائم وتدعو الجميع لتفهم ذلك في سبيل وطن آمن و مستقر.