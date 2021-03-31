الكاظمي يزور #السعودية على رأس وفد وزاري وحكومي كبير اليوم

يبدأ رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم الأربعاء زيارة رسمية إلى السعودية على رأس وفد وزاري وحكومي وأعضاء المجلس التنسيقي العراقي- السعودي.

وقال حسين علاوي مستشار رئيس الحكومة العراقية لصحيفة الصباح الصادرة اليوم إن الزيارة تأتي تلبية لدعوة تلقاها الكاظمي من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأضاف أن هذه الزيارة مهمة وتأتي في ظرف استثنائي وتم وضع الترتيبات لها في الزيارات السابقة التي قام بها أعضاء الفريق الحكومي والمجلس التنسيقي العراقي – السعودي لبحث الملفات التي تحظى باهتمام البلدين.

وأوضح أن من بين أهم الموضوعات التي ستبحث خلال الزيارة سبل مواجهة الأزمات في المنطقة والتنسيق الاقتصادي دعم خطط التنمية والاستثمار التي عرضتها هيئة الاستثمار العراقية على الشركات السعودية والتسهيلات التي ستقدمها إلى الشركات السعودية والتوجه نحو إنشاء مشاريع مشتركة.