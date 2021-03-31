دوري أبطال أوروبا: قرار مهم بشأن مباراتي مانشستر سيتي وبروسيا دورتموند

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم أمس الثلاثاء، أن مباراتي مانشستر سيتي الإنجليزي أمام بروسيا دورتموند الألماني، في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، سيجرى إقامتهما على ملعبي الفريقين دون تغيير.

وكان مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز خاض مباراتيه أمام بروسيا مونشنغلادباخ الألماني في دور الـ16 من البطولة الأوروبية على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست، نظرا لقيود الحجر الصحي التي كانت مفروضة في ألمانيا، والتي جرى تخفيفها حالياً.

ويستضيف مانشستر سيتي فريق دورتموند على إستاد الاتحاد في مباراة الذهاب في السادس من أبريل المقبل، على أن تقام مباراة الإياب في ألمانيا في 14 أبريل.

وكان “يويفا” أشار في وقت سابق إلى أنه قد تكون هناك حاجة لتغيير ملعبي المباراتين بسبب القيود الخاصة بجائحة فيروس كورونا المستجد، لكن الاتحاد أكد لوكالة الأنباء البريطانية “بي إيه ميديا” أن المباراتين سيجرى إقامتهما على ملعبي الفريقين.