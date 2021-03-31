تصفيات كأس العالم: هولندا تسحق جبل طارق بـ”السباعية”

أحرز ستيفن بيرجوين جناح هولندا هدفاً وصنع آخر ليقود منتخب بلاده لتجاوز شوط أول سيء ليسحق مضيفه منتخب جبل طارق المتواضع 7-0 في تصفيات كأس العالم لكرة القدم في إستاد فيكتوريا.

وهز لوك دي يونغ وممفيس ديباي وجورجينيو فينالدوم ودونيل مالين الشباك أيضاً، حيث سجل الزوار أربعة أهداف في تسع دقائق بالشوط الثاني بعد أداء متعثر في الشوط الأول تسبب في إحباط المدرب فرانك دي بوير.

وأضاف البديل دوني فان دي بيك الهدف السادس في وقت متأخر وأضاف ديباي هدفه الشخصي الثاني، لتسجل هولندا أكبر انتصار خارج أرضها منذ الفوز بالنتيجة ذاتها على سان مارينو في 1993.

وتقدمت هولندا للمركز الثاني في المجموعة السابعة بست نقاط من ثلاث مباريات، متأخرة بفارق نقطة واحدة عن تركيا المتصدرة التي تعادلت بشكل مفاجئ 3-3 مع ضيفتها لاتفيا.