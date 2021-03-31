تراجع أسعار الذهب فى السعودية.. وعيار 21 عند 21 عند ـ177.35 ريال

تراجعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 31-3-2021، بمعدل ريال اضافة إلى الانخفاض الذي منى به المعدن النفيس في ختام التعاملات أمس والذى وصل إلى حوالى 3 ريالات.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 202.68 ريال سعودى مقابل 54.04 دولار امريكى، كما سجل سعر الذهب الاقتصادي في السوق السعودى، عيار 14 نحو 118.23 ريال، مقابل 31.52 دولار.

وبلغ سعر الذهب عيار 22 بـ185.79 ريال $49.54، كما سجلت اسعار الذهب عيار 21 بـ177.35 ريال $47.29

وبلغت اسعار الذهب عيار 18 بـ152.01 ريال $40.53، وسجل سعر الذهب عيار 12 بـ101.34 ريال $27.02

وعالميا استقرت أسعار الذهب بالقرب من أدنى مستوى في 3 أسابيع خلال تعاملات الأربعاء تزامنًا مع ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأم

واستقرت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو عند 1687.10 دولار للأوقية في تمام الساعة 09:45 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة ، كما استقر سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر مسجًلا 1686.65دولار للأوقية.

واستقرت العقود الآجلة للفضة تسليم مايو عند 24.12 دولار للأوقية.

وصعد سعر التسليم الفوري للبلاتين بنحو 1% مسجًلا 1171.10 دولار للأوقية، كما ارتفع سعر البلاديوم الفوري بنحو 1.4% عند 2604.50 دولار للأوقية.

واستقر مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات- عند 93.273 نقطة.