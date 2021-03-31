القبض على مخلص جمركي حاول تهريب حاوية مخدرات للسعودية

وجّهت محكمة جنايات الخرطوم شمال أمس، تهمة الإتجار بالمخدرات لمُخلِّص جمركي في قضية محاولة تهريب حاوية مُحمّلة بـ”39″ ألف حبة مُخدّرة مُخبأة داخل “495” جوال كركدى للمملكة العربية السعودية.

وقال قاضي محكمة مكافحة الإرهاب “2” بجنايات الخرطوم شمال محمد سر الختم، في حيثيات توجيه التهمة، إن المتهم وهو مُخلِّص جمركي لم يقم بإرشاد سلطات الجمارك بحاوية المخدرات أثناء إجراءات تخليصه للحاوية وهو بذلك ارتكب فعلاً مُخالفاً لنص المادة “15 أ” من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التي تتعلق بالإتجار في المخدرات.

وردّ محامي الدفاع عن المتهم بأنّ موكله غير مُذنبٍ، وأشار إلى أن المتهم تعامل مع الحاوية تعاملاً مستندياً فقط ولم يكن يعلم ما بداخلها، مضيفاً بأنّ لديه شهود دفاع، من بينهم ضابطان بالجمارك، وحدّدت المحكمة جلسة في منتصف أبريل المقبل لسماع أقوال شهود الدفاع.