التحول الرقمي يقفز بالمملكة للأولى عالميا 4 مرات

حققت المملكة 15 إنجازا عالميا في التحول الرقمي، خلال العام الماضي، لتوسيع القاعدة الاقتصادية بينها 4 إنجازات، كانت فيها الأولى عالميا بتحقيق المرتبة الأول عالميا في الأكثر إصلاحا في بيئة الأعمال ضمن تقرير سهولة الأعمال، والأولى عالميا.

وبين دول العشرين في التنافسية الرقمية في تقرير النهوض الرقمي 2020، والأولى في الجائزة العالمية لتمكين المرأة في التقنية ضمن مبادرة الاتحاد الدولي للاتصالات IUT وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والأولى عالميا في متوسـط سرعة الجيل الخامس بأكثر من 12 ألف برج للجيل الخامس.

وحققت 11 مرتبة عالمية أخرى من بينها الثانية عالميـا في الأمن السيبراني للشركات ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمي، والسابعة عالميا في تمويل التطوير التقني ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، والثامنة ضمن دول مجموعة العشرين فـي مؤشـر البنيـة الرقميـة ضمـن مؤشـر تطـور الحكومـة الإلكترونية.

وشهدت العديد من القطاعات قفزات نوعية في الخدمات الإلكترونية، حيث قدمت بوابة التمويل الإلكترونية التابعة لمنشآت نحو 1.2 مليار ريال كمبالغ تمويلية موافق عليها استفاد منها نحو 8413 متقدما لطلب التمويل عبر منصة التمويل الإلكترونية التي تربط المنشآت الصغيرة والمتوسطة الراغبة في الحصـول على التمويــل مع المموليــن من القطــاع الحكــومي والخــاص والهادفة إلى تمكينهـــم من اختيـــار العــروض التمويليــة، وخفض تكاليف التمويل وتوفير الوقت والجهد.

كما تم إطلاق أكاديمية منشآت لتطويـر وبنـاء القـدرات لـرواد الأعمال وأصحـاب المنشـآت الصغيــرة والمتوســطة وتقــوم الأكاديمية بتقديــم العديــد مــن البرامــج التدريبيــة التــي تســاعدهم علــى تحقيــق النمــو والتوســع والاستدامة، وترفــع مــن كفاءاتهــم الإدارية والماليــة والفنيــة حيث استفاد منها أكثر من 27 ألف مستفيد وتقدم عليها أكثر من 93 ألفا.

مكنت منصة «فرصة» الإلكترونية أكثر من 11 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة مسجلة من إمكانيـة الوصـول والمنافسـة علـى أوامـر الشـراء المباشـرة والمنافســات التــي تطرحهــا الشــركات الحكوميــة والجهــات الكبــرى فــي القطــاع الخــاص والتي بلغت قيمتها 847 مليون ريال، بمقابل 164 مليون قيمة الفرص المعمدة.

مكنت منصة قوى أصحاب الأعمال من زيادة تأشيراتهم بنسبة 485% بغرض التوسع في الأعمال حيث تتيـح المنصـة إنجـاز جميـع الخدمـات المرتبطـة بقطـاع العمـل بسـهولة وأتمتـة كاملـة، وتهـدف إلـى تعزيـز التحـول الرقمـي، وتسـهيل إنجـاز الخدمـات، وسـرعة اتخـاذ القـرار، وزيـادة مسـتوى الشـفافية فتمكنت من تغطية 95% من احتياجات العملاء وبشكل فوري، واستقبلت أكثر من 3 ملايين طلب، وخدمت 502 ألف منشأة، و279 ألف مستخدم، واعتمدت أكثر من 127 ألف لائحة، وسجل بها أكثر من 10.5 ملايين ملف للموظفين، و788 ألف تأشيرة مصدرة، و4763 منشأة مستفيدة من تأشيرات التأسيس، و42 ألف شهادة سعودة.

تخدم منصة «عمل المستقبل» أكثر من 46 ألف عامل يعملون عن بعد، حيث تعمل المنصة على تسـهيل العمـل المـرن والعمـل عـن بعـد والعمـل الحـر، وذلـك مـن خـلال توفيـر خدمـات توثيـق العقـود للأفراد والمنشـآت مـن خـلال البوابـة الإلكترونية، إضافة إلـى عـدة خدمـات لمـزودي الخدمـة والمفتشـين، حيث استقبلت أكثر من 500 ألف طلب و360 ألف باحث عن عمل، و1400 عقد عمل مرن، و1900 إعلان توظيف و360 ألف إنشاء سيرة ذاتية، و327 ألف شهادة مصدرة، و21 ألف وظيفة تم خلقها، و371 ألف حامل وثيقة عمل حر.

الإنجازات الرقمية للسعودية:

1 عالميا في الأكثر إصلاحا في بيئة الأعمال ضمن تقرير سهولة الأعمال

1 عالميا في متوسط سرعة الجيل الخامـس بأكثـر من 12 ألف برج للجـل الخامـس

1 عالميا بين دول مجموعة العشرين في التنافسية الرقمية في تقرير النهوض الرقمي 2020

1 عالميا في الجائزة العالمية لتمكين المرأة في التقنية ضمن مبادرة الاتحاد الدولي للاتصالات IUT وهيئة الأمم المتحدة للمرأة

2 عالميـا في الأمن السيبراني للشركات ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية

7 عالميا في متوسط سرعات الإنترنت المتنقل

7 عالميا في تمويل التطوير التقني ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية

8 ضمن دول مجموعة العشرين في مؤشر البنيـة الرقميـة ضمـن مؤشـر تطـور الحكومـة الإلكترونية

9 عالميا في المهارات الرقمية ضمن تقرير التنافسية العالمــي (GCR) لعام 2020، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمــي (WEF)

9 عالميا في تطبيــق وتطوير التقنيــة ضمن الكتاب السـنوي للتنافســية العالميــة

10 عالميا في تطـور التقنيـــات لدعم الخدمـات المحليـة الإلكترونية ضمن مؤشر تطور الحكومـة الإلكترونية

12 عالميا في مؤشـر تطـور الحكومـة الإلكترونية بيـن دول المجموعـة العشرين

14 عالميا في التـول الرقمي للشركات ضمن الكتاب السـنوي للتنافسة العالمية

22 في مؤشر الذكاء الاصطناعي

24 والتاسعة ضمـن دول مجموعـة العشرين في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لتسـجل التقـدم الوحيـد في الشـرق الأوسط