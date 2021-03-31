الوضع “تحت السيطرة”.. محاولة انقلاب في النيجر

شهدت النيجر ليل الثلاثاء الأربعاء محاولة انقلاب فاشلة عقب هجوم استهدف القصر الرئاسي بالعاصمة نيامي أوقف على أثرها عدد من العسكريين، فيما بات “الوضع تحت السيطرة”.

ونقل إعلام فرنسي عن مصدر أمني قوله إنه تم توقيف عسكريين على خلفية أحداث الليلة الماضية.

وأضاف المصدر: “وقعت اعتقالات في صفوف عدد قليل من عناصر الجيش كانوا وراء محاولة الانقلاب”.

وأشار إلى أن المجموعة “لم تتمكن من الاقتراب من القصر الرئاسي بعد أن ردّ الحرس الرئاسي”، مؤكدا أن الوضع بات “تحت السيطرة”.

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية قد نقلت في وقت سابق من اليوم إفادات شهود عيان بشأن سماع دوي “إطلاق نار كثيف” من بينه ما هو ناتج عن استخدام “أسلحة ثقيلة” ليلا قرب مقر الرئاسة في النيجر.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن أحد سكان حي بلاتو في عاصمة النيجر، حيث يوجد مقر الرئاسة ومكاتبها قوله إنه في “حوالي الساعة 3,00 (02,00 تغ) سمعنا إطلاق نار بالأسلحة الثقيلة والخفيفة، واستمر 15 دقيقة”.

وتابع: “تبعه إطلاق نار بالأسلحة الخفيفة وتوقف لاحقا”.