ضبط 94 كيلو جرامًا من الحشيش المخدر بمحافظتي الدائر وفيفا بجازان

صرح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأن دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تمكنت – بفضل الله – من ضبط (94) كيلو جرامًا من الحشيش المخدر بمحافظتي الدائر وفيفا.

وأوضح العقيد الطويان، أن دوريات الأفواج الأمنية بمحافظة الدائر تمكنت من ضبط (70) كيلو جرامًا من الحشيش المخدر مخبأة داخل خزان وقود مركبة ، فيما تم ضبط (24) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر بحوزة مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية ، بمحافظة فيفا ، وتم القبض على المتورطين، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية كافة بحقهم وإحالتهم لجهة الاختصاص.