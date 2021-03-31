“العواد” يستعرض جهود المملكة في مجال حقوق الإنسان مع القائم بالأعمال الأسترالي

استقبل رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد في مكتبه اليوم، القائم بالأعمال في السفارة الأسترالية لدى المملكة مايلز أرميتاج.

واستعرض العواد خلال اللقاء جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

كما نوه بالتطورات التي تشهدها المملكة والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محوراً للتنمية وفق رؤية المملكة 2030.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام والتعاون المشترك في مجالات حقوق الإنسان.