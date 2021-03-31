العاصمة المقدسة.. مخالفة وإنذار 15 محلا تجاريا وإغلاق منشأة

كثَّفت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في بلدية المعابدة الفرعية جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية والغذائية لمتابعة التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتنفيذ التدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت البلدية أن الفرق الرقابية التابعة لها نفذت 97 جولة رقابية ضمن نطاقها الإشرافي، أسفرت عن مخالفة وإنذار 15 محلاً تجارياً مخالفاً للاشتراطات الصحية، وإغلاق منشأة تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية وغير ملتزمة بالبروتوكولات الوقائية، ومتهاونة في وضع الملصقات الأرضية لتحقيق التباعد الجسدي، وعدم توفير أجهزة قياس الحرارة، والتهاون في التحقق من المتسوقين بتفعيل تطبيق “توكلنا”، مشيرةً إلى إغلاق منشأة تجارية مخالفة للأنظمة والتعليمات والاشتراطات البلدية.

وفي السياق ذاته واصلت بلدية الشوقية الفرعية حملتها على محالٍ بيع المواد الغذائية والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة بهدف تحقيق أعلى مستويات الرقابة الصحية على جميع المنشآت وأماكن بيع المواد الغذائية، ولضمان وصول الغذاء للمستهلك بطريقةٍ صحيةٍ وآمنة والتصدي للمخالفات التي تهدد صحة المستهلك.

وأوضحت البلدية أن الفرق الرقابية التابعة لها قامت بعددٍ من الجولات الميدانية الرقابية، شملت مطاعم وبوفيهات ومحالٍ تجارية، ورصدت الفرق بعض الملاحظات المتمثلة في سوء التهوية وسوء تعبئة المواد الغذائية وتخزينها وتدني مستوى النظافة العامة ومستوى النظافة الشخصية للعاملين وعدم الالتزام بتوفير شهادة صحية، كما سجلت الفرق الرقابية عددًا من المخالفات وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية حسب الأنظمة واللوائح.

ودعت أمانة العاصمة المقدسة المواطنين والمقيمين إلى التكاتف مع الجهود المبذولة والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات الموحد 940 أو عبر مواقع التواصل الرسمية للأمانة، مؤكدةً استمرار الجولات الرقابية الميدانية لضمان حماية المستهلك وعدم التهاون في تطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.