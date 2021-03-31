الدكتور أسامة جنادي: مشاركات “الأعمال والتكنولوجيا” لها أثرها في التحول الرقمي

خلال رئاسته لاجتماع مبادرات الجامعة في ملتقى مكة الثقافي

أكد الأستاذ الدكتور أسامة بن أحمد جنادي رئيس جامعة الأعمال والتكنولوجيا نجاح مبادرات الجامعة المجتمعية في ملتقى مكة الثقافي (كيف نكون قدوة في العالم الرقمي).

ودعا “جنادي”، خلال الاجتماع الذي عقد في الجامعة برئاسته، في الأسبوع الماضي، الكليات والعمادة والإدارات المشرفة على المبادرات بالانتهاء من أعمالهم.

واطلع “جنادي”، خلال الاجتماع الذي حضره وكلاء الجامعة والعمداء، على تقرير كامل عن المبادرات التي تشارك بها الجامعة في الملتقى، الذي قدّمه الدكتور فهد الشريف المنسق للملتقى، واستمع إلى ما طرحه المشاركون من تفاصيل عن مبادراتهم.

وقال الدكتور جنادي: اتسمت المبادرات بالجدّة والتميز، وستكون لها أثرها الكبير في المجتمع في منطقة مكة المكرمة، وهي تأتي ضمن رؤية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة لكي تكون مكة المكرمة أذكى مدينة في العالم من خلال ما تتمتع به من خدمات رقمية في كل القطاعات الحكومية والخاصة، ونحن في القطاع التعليمي الجامعي نحرص أن نكون في مقدمة الجهات التي تقدّم هذه الخدمات ، والاستجابة للتحول الرقمي.

كما ثمن الدكتور أسامة جنادي قرار سموه بالاستمرار في المحور نفسه (كيف نكون قدوة في العالم الرقمي) للدورة المقبلة، وهو ما يعطي لنا اهتمام سموه بالتحول الرقمي، وأن نواكب مستجدات العالم الرقمي.

يذكر أن جامعة الأعمال والتكنولوجيا تشارك بتسع مبادرات في ملتقى مكة الثقافي.