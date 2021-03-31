البرلمان العربي يؤكد رفضه لأية إجراءات أحادية في ملف سد النهضة

أعرب البرلمان العربي، اليوم, عن تضامنه وتأييده التام لدولتي مصر والسودان في ضمان حقوقهما المشروعة في حصتهما من مياه نهر النيل، ومساندته لأي مساعٍ تسهم في حل أزمة سد النهضة بهدف التوصل لاتفاق قانوني مُلزم بشأن ملء وتشغيل السد، مؤكدًا رفضه القاطع لأي إجراءات أحادية قد يقوم بها الجانب الإثيوبي بعيدًا عن الحلول التفاوضية المشروعة التي يؤيدها ويدعمها المجتمع الدولي.

وطالب البرلمان العربي في بيان له، إثيوبيا بالابتعاد عن سياسة فرض الأمر الواقع، التي قد تؤدي إلى تصعيد أزمة سد النهضة وزيادة أسباب التوتر في المنطقة، وكذلك التجاوب الكامل مع الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني ومُلزِم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.