فايزر وبيونتيك: لقاحنا آمن وفعال في تجارب على المراهقين

قالت شركتا فايزر وبيونتيك اليوم الأربعاء إن لقاحهما للوقاية من مرض كوفيد-19 آمن وفعال وإنه أدى إلى استجابات قوية بتكوين أجسام مضادة في الصغار بين سن 12 و15 عاما الذين تلقوه، الأمر الذي يمهد السبيل أمام الشركتين لطلب اعتماده للاستخدام الطاري في الولايات المتحدة خلال أسابيع.

وقال ألبرت بورلا رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فايزر في بيان إن الشركة تأمل أن يبدأ تطعيم هذه الفئة العمرية قبل بدء السنة الدراسية المقبلة.

واعتمدت السلطات المعنية بالفعل لقاح فايزر للاستخدام بدءا من سن السادسة عشرة.

وتوفر الدراسة الجديدة أول دليل على أداء اللقاح للمراهقين في هذه الفئة.

وفي تجربة شارك فيها 2260 مراهقا بين 12 و15 عاما ظهرت 18 إصابة بكوفيد-19 في المجموعة التي حصلت على لقاح وهمي ولم تظهر أي حالة في المجموعة التي تم تطعيمها. وقال البيان إن ذلك يبين أن فاعلية اللقاح تبلغ 100 في المئة.