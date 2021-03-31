إثيوبيا تبدأ عملية لقطع الغابات بمحيط سد النهضة استعدادا للملء الثاني في يوليو

أعلنت إثيوبيا، اليوم، عن بدء عملية لقطع الغابات في محيط سد النهضة استعدادا للملء الثاني في يوليو.

في السياق ذاته، قالت وزارة الخارجية السودانية، إن تصرفات إثيوبيا الأحادية زعزعت الثقة المتبادلة، فضلا عن أن أديس أبابا تراوغ لكسب الوقت لإكمال عملية الملء الثاني لسد النهضة.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أصدر تصريحات بشأن سد النهضة، خلال المؤتمر الصحفي، الثلاثاء، على خلفية نجاح هيئة قناة السويس في تعويم السفينة الجانحة، قائلا إن التفاوض هو خيار الدولة المصرية التي بدأت به في ملف سد النهضة.

وأضاف: “العمل العدائي قبيح له تأثيرات تمتد لسنوات طويلة، معركتنا هي معركة تفاوض، وكل يوم الرأي العام العالمي يرى أننا نكسب أرض وأننا جادين بشكل يحقق الكسب للجميع، كل ما نطلبه أمر لا يخرج عن القوانين والمعايير الدولية”.

وواصل: “بقول للناس كلها ما حدش هيقدر ياخد نقطة مياه من مصر، واللي عايز يجرب يجرب، عمرنا ما هددنا، وحوارنا رشيد جدًا، ولكن ما حدش هيقدر ياخد نقطة مياه من مصر، وإلا رد فعلنا هيكون حالة من عدم الاستقرار في المنطقة لا يتخيلها أحد، وده مش بعيد عن قدرتنا مياه مصر لا مساس بها، لأن مياه مصر خط أحمر ورد فعلنا أمر سيؤثر على استقرار المنطقة”.