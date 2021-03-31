مدير عام هيئة الهلال الأحمر بمكة يستقبل لجنة أصدقاء الهلال الأحمر بجدة

استقبل مدير عام هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفى بن جميل بلجون، رئيس لجنة أصدقاء الهلال الاحمر بجدة أحمد بن محمد الشيخة، ونائب رئيس اللجنة ناصر بن عبدالله الزاحم، وأعضاء اللجنة محمد بن صلاح مطبقاني، وعلا بنت عباس المرزوقي، ومدير تدريب الهلال الأحمر بالمنطقة محمد بن ثابت السده، وذلك لمناقشة تحقيق أهداف لجنة أصدقاء الهلال الأحمر المتمثلة في مؤازرة ودعم الهيئة والحاجة لإعادة تفعيل دورها المجتمعي وطرح السبل التي من خلالها تحقق ما تصبوا اليه اللجنة بالتعاون المستمر.

يأتي ذلك انطلاقاً من ما يملكة العاملين في الهلال الأحمر وفي اللجنة ومن التجارب والخبرات في مجالات عدة قد تساهم في إيجاد فرص تطويرية في بناء الإنسان وتنمية المكان وتحقيقا للمضي في البدء لإعداد المشاريع النوعية الموجهة والتي تتماشى مع الأهداف السامية والإنسانية للهيئة، وحيث تم الاتفاق على عدد من الاجتماعات وورش العمل الدورية لتلبي متطلبات الأعمال الجليلة التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر في كافة المجالات من خدمات إسعافية واستشارات طبية إسعافية طارئة وتدريب وتثقيف وتوعية لكافة شرائح المجتمع ومختلف القطاعات الحكومية والعسكرية والخاصة وتعزيز الأعمال التطوعية وترسيخها بين أفراد المجتمع لخلق بيئة صحية تتوافق مع المعايير الدولية.