“نسور النيل 2”.. تدريبات جوية مصرية سودانية مكثفة في قاعدة مروى بمشاركة الصاعقة (صور)

أعلنت القوات المسلحة المصرية، اليوم الأربعاء، انطلاق فعاليات التدريب الجوي المشترك مع السودان “نسور النيل 2″، والذى تجرى فعالياته حاليًا بقاعدة مروى الجوية بجمهورية السودان الشقيقة بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية والسودانية وعناصر من قوات الصاعقة لكلا البلدين.

وقالت إن التدريبات شملت عددا من الأنشطة التدريبة المكثفة بدأت مراحلها الأولى بإجراءات التلقين وأسلوب تنظيم التعاون لتوحيد المفاهيم وصقل المهارات لإدارة العمليات الجوية المشتركة بكفاءة عالية، فضلاً على تنفيذ العديد من الطلعات المشتركة لمهاجمة الأهداف المعادية وحماية الأهداف الحيوية بمشاركة مجموعة من المقاتلات المتعددة المهام.

كما واصلت عناصر قوات الصاعقة لكلا الجانبين التدريب على أعمال الاقتحام وعمليات الإخفاء والتمويه لتنفيذ العمليات الخاصة وتنفيذ عدة رمايات من أوضاع الرمى المختلفة.

ويهدف التدريب إلى تحقيق أقصى استفاده ممكنة للعناصر المشاركة فى التخطيط والتنفيذ لإدارة العمليات الجوية وقياس مدى جاهزية وإستعداد القوات لتنفيذ عمليات مشتركة على الأهداف المختلفة.