422 مليون دولار.. منحة من خادم الحرمين لدعم الخدمات بالمحافظات اليمنية المحررة

وجه رئيس مجلس الوزراء اليمني معين عبد الملك رسالة شكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على دعمه لليمن.

وكتب عبد الملك في سلسلة تدوينات على حسابه في تويتر :” أعبر عن شكر الحكومة العميق لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على منحة المشتقات النفطية المقدمة للكهرباء في المحافظات المحررة بمبلغ 422 مليون دولار”.

وأضاف رئيس مجلس وزراء اليمن أن منحة خادم الحرمين تأتي لتغطي احتياج خدمي وشعبي ملح وتخفف من الأوضاع الصعبة التي يعيشها المواطنون وتؤكد ثبات دعم المملكة ووقوفها مع اليمن قيادة وشعبا في كل اللحظات الصعبة والحرجة.

وأوضح أن ثقتنا كاملة في أن دعم المملكة مستمر في المجالات المختلفة ودعم جهود استعادة الدولة وتحقيق الاستقرار والسلام في اليمن، واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض وتعزيز الاقتصاد الوطني.

يذكر أن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف أشاد اليوم، بالجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في أوجه الدعم السياسي والتنموي والإغاثي كافة من خلال المشاريع التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لمساعدة أبناء الشعب اليمني في جميع المحافظات اليمنية.