بينها تعليق الأنشطة الرياضية بداية من الغد.. سلطنة عمان تعلن إجراءات جديدة لمواجهة كورونا

قررت سلطنة عمان، تعليق الحضور المباشر للطلبة في المدارس الخاصة والدولية واقتصار تلقي التعليم فيها عن بعد، باستثناء طلبة الصف الثاني عشر أسوة بالمدارس الحكومية، على أن يسري العمل بهذا القرار ابتداء من الأحد 4 أبريل حتى إشعار آخر، وذلك ضمن جهود مواجهة كورونا.

كما قررت تعليق الأنشطة الرياضية الرسمية والأهلية ابتداء من غد الخميس حتى إشعار آخر، وكذلك تقليص عدد الموظفين الذين يطلب منهم الحضور إلى مقرات العمل في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إلى نسبة 50% من إجمالي عدد الموظفين، ويسري العمل بهذا القرار ابتداء من الأحد 4 أبريل وحتى إشعار آخر.