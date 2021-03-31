بشرى بالكويت.. عودة الحياة لطبيعتها في هذا الموعد

كشف مسؤول حكومي بالكويت أن الأمور ستبدأ بالعودة إلى طبيعتها في يوليو المقبل.

يأتي هذا بالرغم من ارتفاع أرقام الوفيات والإصابات بفيروس كورونا في البلاد خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية عن المسؤول الحكومي فإن الكويت على موعد بتسلم كميات كبيرة من اللقاحات المتفق عليها، وهو ما يعني أن الشركات المنتجة للقاحات المضادة لكورونا ستزيد توريدات لقاحاتها بشكل أكبر.

وأضاف انه في نهاية الربع الثاني من العام الحالي ستكون التوريدات بشكل أفضل، لكن التزام الاشتراطات الصحية والتباعد والكمام سيستمر إلى نهاية ٢٠٢٢.

كما أكد المسؤول الحكومي أن المطار سيفتح حال انتهاء تطعيم المواطنين، بما يشكّل حماية لهم من انتقال العدوى حال دخول القادمين إلى الكويت.

وكان الاتحاد الدولي للنقل الجوي «اياتا» قد أعلن اليوم الأربعاء، أن تصريح سفر رقمياً لنتائج فحوص كوفيد – 19 وشهادات التطعيم سينطلق على منصة أبل بعد أسبوعين في منتصف أبريل الجاري.