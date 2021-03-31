مجددا.. غضب إيراني وحرق صور خامنئي بشوارع طهران (فيديو)

انتشر مقطع فيديو، تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تذمر إيراني من نظام الملالي في البلاد.

ويظهر مقطع الفيديو إضرام النار في صورة المرشد الإيراني على خامنئي بشوارع طهران.

ونشر الفيديو الناشط السوري عمر مدنية وعلق عليه بالقول :” من جديد صورة خامنئي تحترق في شوارع طهران”.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إضرام النار في صور خامنئي ، حيث قام شباب غاضبون في يناير الماضي بإضرام النار في راية خامنئي الكبيرة في إحدى مناطق طهران.

كما استهدف الشباب حينها قاعدة للباسيج لقوات الحرس في طهران وأضرموا النار في صور كبيرة لقاسم سليماني في طهران ومشهد ولنكرود وهمدان وإسلام شهر.

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