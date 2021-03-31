للمرة الثانية.. كلب بايدن يعض موظفا بالبيت الأبيض

أقدم كلب الرئيس الأمريكي جو بايدن للمرة الثانية، على عض موظف في البيت الأبيض.

يأتي هذا بعد أيام فقط من عودته من التدريب في ولاية ديلاوير، وذلك بعد الحادث الأول الذي هاجم فيه الكلب حارس أمن قبل ثلاثة أسابيع.

ونقلت “بي بي سي عن متحدث باسم السيدة الأولى جيل بايدن، أن “الكلب وبدافع الحذر الشديد عض عاملا في البيت الأبيض”، مؤكدا أن الطاقم الطبي كشف على العامل، الذي عاد إلى العمل سريعا بعد الاطمئنان عليه.

كما صرح مايكل لاروزا المتحدث باسم بايدن عن حادث الكلب قائلا :لا يزال ميجور يتأقلم مع محيطه الجديد، وقد عض شخصًا ما أثناء سيره”.

ويعتبر “ميجور” هو الأصغر بين كلبين من فصيلة “الراعي الألماني” يمتلكهما بايدن وزوجته، وهو أول كلب إنقاذ يدخل البيت الأبيض.

يأتي هذا عقب وصف بايدن الكلب بأنه “لطيف”.

وكان أحد موظفي الخدمات تعرض للعض في الحديقة الجنوبية، واضطر إلى التوقف عن العمل لتلقي العلاج.

وأعقب ذلك نقل كل من ميجور وشامب، كلب بايدن البالغ من العمر 13 عاما، إلى منزل عائلة بايدن في ويلمنجتون، بولاية ديلاوير، بعد حادث العض الأول في 8 مارس الجاري.