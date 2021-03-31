شهادات صادمة عن اعتداءات جنسية بمدارس المملكة المتحدة

كشفت شهادات تجاوزت الآلاف عن اعتداءات جنسية مروعة داخل المدارس بالمملكة المتحدة.

ووصف وزير التعليم غايفين ويليامسون مزاعم الانتهاك الجنسي التي أدلى بها تلاميذ المدارس بـ “المروعة والمقيتة”.

وأضاف أنه لا ينبغي أن تكون أي مدرسة مكانا يشعر فيه الشباب بعدم الأمان

وشدد باتخاذ الإجراء المناسب، وحث الضحايا على إخبار شخص يثقون به.

وأوضح أن أي ضحية لهذه الأعمال المقززة يجب أن تثير مخاوفها مع شخص يثق به، مثل المدرس أو أحد أفراد الأسرة أو الشرطة، مشددا “سنتخذ الإجراء المناسب”.

وكان موقع “الجميع مدعوون” قد سجل 8 آلاف شهادة عن اعتداء جنسي من التلاميذ.

وقد أنشئ الموقع العام الماضي كمكان يمكن للضحايا نشر روايات مجهولة فيه عن الانتهاك الذي تعرضوا له.

وبحسب العديد من الروايات فإن مزاعم التحرش الجنسي والعنف الجنسي ضد الشابات من قبل شباب في المدرسة أو الكلية أو الجامعة معهم، أو الذين ينتمون إلى الفئات الاجتماعية نفسها.

من جانبه أعرب متحدث باسم الحكومة إنهم قلقون للغاية من العدد “لكبير من المزاعم، مضيفا أن معظم المدارس والكليات والجامعات تأخذ مسؤوليات الحماية على محمل الجد.