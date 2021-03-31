مواقع جديدة تحت سيطرة الجيش اليمني وقطع إمدادات الحوثي بتعز

أعلن الجيش اليمني سيطرته على عدة مواقع وقطع إمدادات الحوثي في مقبنة بتعز.

وذكر المركز الإعلامي للجيش اليمني أن وحدات من قوات الجيش الوطني تمكنت خلال الساعات الماضية من تحرير عدد من التباب والمرتفعات الحاكمة وقطع خطوط الإمداد المليشيا في الجبهة الغربية بمديرية مقبنة.

ونقل عن نائب ركن التوجيه المعنوي بمحور تعز، العقيد عبدالباسط البحر أن المواقع التي تم تحريرها، هي تلة المطاحن وسلسلة من التلال الصغيرة المجاورة باتجاه جبل العرف وباتجاه البرح، مضيفاً أن إجمالي ما تم تحرير يقدر بأكثر من 4 كم .

وأكد العقيد عبدالباسط البحر أن قوات الجيش الوطني تخوض معارك مستمرة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في أكثر من جبهة بمحافظة تعز، وسط تقدم ثابت لأبطال الجيش الوطني وانهيار وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيات.

وأضوح العقيد البحر أن ما تم تحريره خلال الأيام الماضية، جاء ضمن العملية العسكرية التي انطلقت لفك الحصار الذي تفرضه المليشيا الحوثية الإرهابية على مدينة تعز منذ أكثر من 5 سنوات.

ونوّه أن قوات الجيش الوطني في المحور تسير وفق الخطط العسكرية المرسومة وتحقق المهام القتالية المطلوبة والمهام المباشرة واتجاهات الهجوم، في إطار المعركة الرامية لتحرير تعز بالكامل وفك الحصار المفروض على سكانها.