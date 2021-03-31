الجدعان يبحث مع وزيري مالية و تخطيط العراق العلاقات الثنائية و الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

التقى معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، بقصر الملك سعود للضيافة في الرياض اليوم، معالي وزير المالية العراقي الدكتور علي عبد الأمير علاوي، ومعالي وزير التخطيط الدكتور خالد بتال النجم.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.