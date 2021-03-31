  أوبك ترحب بمبادرتي المملكة: خطوات جادة لمكافحة تغير المناخ

أشاد محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة أوبك بـ “المبادرة السعودية الخضراء” و “مبادرة الشرق الأوسط الخضراء” مؤكدا أنهما تمثلان مساهمة مهمة في جهودنا العالمية لمكافحة تغير المناخ.

وبحسب تقرير لمنظمة أوبك فإن هذه المبادرات التي تم الإعلان عنها أخيرا تأتي في الوقت المناسب وتشكل جزءا مهما من جهود السعودية لمواجهة التحديات البيئية.

وأضاف باركيندو أن السعودية تواصل من خلال هذه المبادرات توجيه مشاركتها العالمية في سياسات الطاقة والبيئة.

وأضاف التقرير أن ارتباط منظمة أوبك والدول الأعضاء فيها – إلى جانب التزامها باستقرار سوق النفط المستدام – يعتبر ارتباطا وثيقا بالحلول الشاملة لمعالجة القضايا ذات الاهتمام العالمي، بما في ذلك التنمية المستدامة والمبادرات البيئية وتغير المناخ والقضاء على فقر الطاقة.

كما حثّ الأمين العام جميع الدول الأعضاء على التصديق على الاتفاقية قبل مؤتمر الأمم المتحدة الـ26 لتغير المناخ للأطراف COP26 المقرر عقده في جلاسكو في اسكتلندا في الفترة من 1 إلى 12 نوفمبر 2021.

ونوّه أنه تم الإعلان عن مبادرتين للمملكة العربية السعودية في 27 مارس من قبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وأن السعودية شددت على أنها ستعمل مع شركاء إقليميين – كثير منهم من الدول الأعضاء في “أوبك” – لنقل المعرفة وتبادل الخبرات.

كما أوضح التقرير أيضا أن السعودية دعمت من خلال رئاستها مجموعة العشرين اقتصاد الكربون الدائري وتقليل وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير والإزالة للكربون، باعتبار ذلك واحدا من الحلول الشاملة والمتوازنة لتحدي المناخ.

وأشار الأمين العام إلى أهمية أن تكون “أوبك” وصناعة النفط والغاز جزءا من حل مشكلة تغير المناخ.