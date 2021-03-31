تدريجيا..  إدارة بايدن ترفع المساعدات للفلسطينيين بعد أن قطعها ترامب

تعمل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على زيادة المساعدات للفلسطينيين بعد أن قطع الرئيس السابق دونالد ترامب جميع المساعدات.

وبحسب وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية فإن بايدن منذ توليه منصبه تعهد بإلغاء العديد من قرارات ترامب، حيث خصصت الإدارة الأمريكية حوالي 100 مليون دولار للفلسطينيين، ولم يتم الإعلان إلا عن جزء صغير منها.

وكانت الإدارة قد أعلنت الخميس الماضي أنها ستمنح 15 مليون دولار للمناطق الفلسطينية الفقيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة للمساعدة في مكافحة وباء كورونا.

وأخطرت الإدارة الأمريكية الكونجرس بعد ذلك بيومين بأنها ستمنح الفلسطينيين 75 مليون دولار للدعم الاقتصادي، لاستخدامه جزئيا في استعادة ثقتهم وحسن نيتهم.

من جانبها رفضت وزارة الخارجية التعليق على إخطار الكونجرس، ولم يتضح ما إذا كان مبلغ الـ75 مليون دولار يشمل الـ15 مليون دولار المقررة كمساعدات لمكافحة الوباء.

وتمثل خطة التمويل تحولا كبيرا في نهج الولايات المتحدة تجاه الفلسطينيين بعد تبادل الاتهامات خلال سنوات ترامب.

وتهدف المساعدات الجديدة إلى تشجيع الفلسطينيين على العودة إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل، رغم عدم وجود ما يشير إلى أنها سيكون لها تأثير قوي.