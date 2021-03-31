باحث إيراني: السعودية تستثمر وإيران تسرق.. هذا ما يحدث في العراق

ثمّن الصحفي والباحث المختص بالشأن الإيراني محمد مجيد الأحوازي، الدور السعودي الذي تقوم به المملكة في العراق.

وكتب مجيد الأحوازي معلقا على تأسيس صندوق سعودي عراقي : ” لا يوجد وضوح أكثر من هذا.. السعودية تستثمر في العراق وإيران تسرق ثروات العراق”.

وكان الجانبان السعودي والعراقي قد اتفقا على تأسيس صندوق سعودي عراقي مشترك يقدر رأس ماله بـثلاثة مليار دولار.

ويأتي ذلك إسهاماً من المملكة العربية السعودية في تعزيز الاستثمار في المجالات الاقتصادية في جمهورية العراق بما يعود بالنفع على الاقتصادين السعودي والعراقي وبمشاركة القطاع الخاص من الجانبين.

كما أعلن الجانبان التزامهما بآلية التعويض عن الإنتاج الزائد وجميع القرارات المتفق عليها بما يضمن استقرار أسواق النفط.

يذكر أن مستشار رئيس الحكومة العراقية كان قد ثمن الدور الذي يقوم به ولي العهد السعودي قائلا :” إنه أوجد أرضية واسعة للعمل مع العراق”.

وأضاف أن هناك تنسيقا مع السعودية في مجالات الأمن والتجارة والاقتصاد.