حالة_الطقس: هطول أمطار رعدية بحائل والقصيم ومكة والمدينة #صباح_الخير

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب ممطرة تصحب برياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل والقصيم ومكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-50كم/ساعة.

وجنوبية شرقية الى جنوبية على باب المندب بسرعة 15-38كم/ساعة وارتفاع الموج من متر الى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 15-38كم / ساعة وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف وحالة البحر متوسط الموج.