محافظ شقراء يرعى حفل توزيع جائزة مدرستي الرقمية

رعى سعادة محافظ شقراء الأستاذ / عادل بن عبد الله البواردي حفل توزيع جائزة مدرستي الرقمية بتعليم شقراء، وذلك بحضور مدير التعليم بشقراء د. خالد بن محمد الشبانة و المساعد للشؤون المدرسية د. عادل بن منير الزايدي و عدد من الفائزين بالجائزة .

وقدّم الحفل مدير مركز التميز الأستاذ : عبد الله المجلي وما حظيت به الجائزة من اهتمام ومتابعة وتوجيه من معالي وزير التعليم.

مشيرا إلى التنافس العالي بين الطلاب والطالبات وكافة شرائح الجائزة، حيث تجاوز عدد المشاركات إلى ما يزيد عن المئة مشاركة ترشح وفاز منها خمسة عشرة مشاركة تولى أعمالها لجان رئيسة وتنفيذية وتحكيم بإشراف من مدير التعليم ومساعده للمدرسية وعدد من مشرفي ومشرفات الإدارة.

تلاها كلمة لمدير التعليم حيث قدم شكره للقيادة الكريمة على اهتمامها بالمواطن وأبناءه في صحتهم واستمرار تعليمهم وما قامت به وزارة التعليم من جهود استثنائية للتغلب على الصعوبات التي واجهت بسبب جائحة كورونا.

وتغلبت على التحديات وعالجت كل الصعوبات المواجهة للاستمرارية و التعامل السريع لاستمرار الرحلة الدراسية لطلابنا ، وتحولت تلك إدارة الأزمة إلى قصة نجاح مشهودة عالميا، و ما الجائزة إلا امتدادا لتلك النجاحات المستمرة.

كما قدم شكره لسمو أمير الرياض صاحب السمو الملكي فيصل بن بندر على اطلاق مبادرة ” تعلّم من منزلك ” التي تهدف إلى تعزيز روح التكافل والتعاون والشراكة المجتمعية، لدعم الطلاب والطالبات ليتمكنوا من مواصلة تعليمهم عن بعد، وتعينهم على أداء المتطلبات الدراسية، ودعم مسيرة التعليم عن بعد.

كما شكر وزير التعليم على توجيهه بإطلاق جائزة مدرستي الرقمية تحفيزا لروح التفاعل في الدراسة عن بعد من كافة شرائح الطلاب وأولياء أمورهم والمجتمع التعليمي وتقديم جوائز أجهزة لوحية للطلاب والطالبات الفائزين . كما قدم شكره لسعادة الشيخ حمد بن عبدالعزيز الجميح رئيس مجلس مؤسسة الجميح الخيرية لرعايتها جوائز المسابقة وشكره وتقديره لكل الزملاء والزميلات بالإدارة على جهودهم في دعم وتحفيز الطلاب في رحلتهم الدراسية سواء في فعاليات المسابقة أو في أعمال ومهام متابعة التعلم عن بعد عبر منصة مدرستي والأدوات المساندة الأخرى.

واختتم الكلمة بالشكر والتقدير لسعادة محافظ شقراء لاستقبال الفائزين ورعاية الحفل في ديوان المحافظة. هذا وقد عبر سعادة محافظ شقراء الأستاذ /عادل بن عبدالله البواردي عن شكره لولاة الأمر على ما يولونه من اهتمام بالعلم و التعليم.

كما هنأ من خلال كلمته التي ألقاها في الاحتفال؛ الفائزين والفائزات بجوائز المسابقة متطلعًا أن تستمر المشاركات وتمثيل المحافظة على مستوى الوزارة وتنمية المشاركات لتمثيل المملكة في المسابقات والمنافسات العالمية والدولية، كما قدم شكره وتقديره لرجال الأعمال في المحافظة على دعم مبادرة “تعلّم من منزلك” التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض لتمكين جميع الطلاب من حقهم في التعليم، ومساعدة الطلاب والطالبات على أداء المتطلبات الدراسية.

كما قدم شكره وتقديره لمؤسسة الجميح الخيرية على دعمها لجوائز المسابقة وتحفيز الطلاب والطالبات والإداريين والإداريات وأولياء الأمور والمعلمين والمعلمات ورجالات الإعلام والصحافة وكافة أفراد المجتمع للمشاركة في هذه المسابقة. تلا ذلك توزيع الجوائز على الفائزين.

وتم تكريم خمسة عشر فائزًا وفائزة بجوائز مالية وأجهزة لوحية محمولة وشهادة شكر وتقدير وتسليم مؤسسة الجميح الخيرية درعا تكريما استلمه الأستاذ: عبدالعزيز بن عبدالله البخيتي .