أربع إصابات في حادث تصادم بالطريق السياحي

باشرت فرق الهلال الأحمر بالباحة حادث تصادم بكبري بيضان بطريق المندق الباحة السياحي بعد ظهر أمس ونتج عن الحادث أربع إصابات بين متوسطة وخطيرة .

وصرح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني أن غرفة عمليات هيئة الهلال الاحمر السعودي997 بالمنطقة تلقت بلاغ عن وقوع حادث تصادم قبل ظهر اليوم الاربعاء .

واضاف الزهراني ان وقت تلقي بلاغ الحادث في تمام الساعه 14:34 بعد ظهر أمس الموقع: بيضان _ كبرى بيضان _قبل محطة الشيخ الطريق السياحي المندق الباحة.

واردف الزهراني أنه تم توجيه فرقتين إسعافيه من الهلال الاحمر بمحافظة بني حسن ومدينة الباحة والقائد الميداني للموقع وعند وصول الفرق أتضح وجود اربع اصابات اصابه خطيرة واصابتين متوسطه واصابه مستقره تم التدخل اسعافياً لهما واسعافها لمستشفى الملك فهد العام كما باشر الموقع مدير الشئون الاسعافيه بالمنطقة