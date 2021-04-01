بها حشرات ضارة.. روسيا ترفض دخول التفاح التركي لأسواقها

رفضت السلطات الروسية، الأربعاء، دخول نحو 63 طنًا من التفاح التركي؛ لاحتوائها على حشرات ضارة.

وقالت صحيفة “تي 24” التركية المعارضة،وفق المصدر منعت السلطات الروسيا 63 طنا من التفاح التركي من دخول أسواقها عبر ميناء توابسي على ساحل البحر الأسود، مشيرة أنها رصدت آفات زراعية بالشحنة.

وأوضحت الصحيفة أن “خدمة الحجر الصحي للحيوانات والنباتات الروسية أعلنت منع التفاح التركي من دخول البلاد بموجب قواعد الحجر الصحي وذلك بعدما تم رصد حشرة الذباب ذو السنام الظهري الضار بالشحنة”.

وأكدت خدمة الحجر الصحي “دخول يرقات الذباب ذو السنام الظهري إلى جسم الإنسان من خلال الغذاء يشكل خطرا كبيرا على الصحة”.

يشار إلى أن روسيا تعيد العديد من شحنات الخضار والفاكهة التركية لعدم مطابقة المواصفات.