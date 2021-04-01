ارتفاع أسعار الذهب في السعودية.. وعيار 21 عند 180 ريال

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس ا أبريل/نيسان 2021، متأثرة باتجاهات الأسعار العالمية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة 205.81 ريال (54.88 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) 180.08 ريال (48.02 دولار). أما جرام الذهب عيار 18 فسجل 154.35 ريال (41.16 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 120.05 ريال (32.01 دولار).