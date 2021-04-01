قيادات ومسؤولون يجتمعون لتحديد المحاور والتقاطعات مع برامج التحول الصحي

عقدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية اليوم لقاءً تشاورياً مع برنامج التحول في القطاع الصحي ومع مكتب تحقيق الرؤية في وزارة الصحة، جمعت قيادات ومسؤولي الجهات المشاركة لمناقشة برامج التحول الوطني وتحديد الأهداف والمشاريع المشتركة لتنظيم الجهود والبرامج الوطنية التي ستعمل عليها الجهات سوياَ لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وناقش اللقاء أهم ركائز الهيئة في عملية الممارسة المهنية، وإمكانية موائمتها مع مستهدفات التحول الصحي لرؤية 2030، للارتقاء بالخدمات الصحية ولتحسين القيمة النهائية للمخرجات الصحية.

وأوضح أن برنامج دعم التحول الصحي يتقاطع مع الهيئة في الكثير من المحاور التي تبرز دور الهيئة وتدعمها لأن تكون الداعم الأكبر في تمكين التحول الصحي الوطني من خلال التعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وكشفت اللجنة التشاورية في الورشة أن الهدف الاستراتيجي من الموائمة، هو تحديد المحاور والتقاطعات مع برامج التحول الصحي وتحديد فرص التعاون المستقبلية، وأن مجالات الموائمة من جانب الهيئة هي التدريب والبرامج التدريبية، والاعتماد المؤسسي والبرامجي، والقوى العاملة الصحية، والتطوير المهني المستمر، والحوكمة.

وذلك لتسهيل حصول المجتمع على الخدمات الصحية، وتحسين جودة وكفاءة خدمات الرعاية الصحية المقدمة وتحسين جودة التدريب وادراج مفهوم نموذج الرعاية الصحية الحديث في البرامج التدريبية المعتمدة، بالإضافة إلى تعزيز استدامة تقديم خدمات الرعاية الصحية.